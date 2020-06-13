شكرا لقرائتكم خبر عن القانون الجديد لـ"الشيوخ"يشمل نقل العاملين السابقين بالشورى للمجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مجلس الشيوخ بشكل نهائى تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة خلال الأيام القادمة .

وتم إدراج مادة بمشروع قانون مجلس الشيوخ، تتعلق بموظفى المجلس المزمع تشكيله، وذلك لضمان وجود هيكل وظيفى كامل للمجلس .

وتضمنت المادة على أن يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقا للمادة 245 من الدستور، والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، إلى مجلس الشيوخ بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالرواتب والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.

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كما قضت المادة الخامسة من مشروع القانون بأن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ ومنها العاملين به لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

كما نص القانون على أنه يؤول إلى مجلس الشيوخ جميع أصول مجلس الشورى السابق أيلولتها إلى مجلس النواب، والموجودة إلى مجلس الشيوخ وفق تاريخ العمل بهذا القانون

جدير بالذكر أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.