شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى لتدشين حملات تشجيع المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، باقتراح برغبة بشــأن تدشين حملات إعلانية لتشجيع المتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالبلازما، لافتا إلى أن الدولة تسابق دول العالم في إيجاد خطوط علاجية جديدة لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا المستجد"، بعد أن تصاعدت معدلات الإصابات بشكل كبير ، فقد تم تطبيق حقن بلازما المتعافين لبعض المصابين من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان ، حيث أظهرت التجربة نتائج ناجحة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى ، وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن عمل حملة إعلانية كبيرة وشاملة لحث وتشجيع المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما الدم، نظرًا لما تحتوي عليه بلازما المتعافين من أجسام مُضادَّة للفيروس، وقد تُسهِم بشكل كبير فى إنقاذ الحالات الحرجة منهم ، وأن تتضمن هذه الحملة رجال دين بارزين يؤكدون على الحرمة الشديدة لاستغلال الظروف وبيع البلازما بمبالغ باهظة ، بعد أن أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى على وجوب تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، وحرمة الامتناع عن التبرع بغير عذر، وأن الامتناعُ بغير عذرٍ لا يجوز شرعا.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

Advertisements

ولا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.