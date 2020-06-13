جامعة الزقازيق تتقدم 5 مراكز بالترتيب الدولي لمعيار الأداء البحثي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
أعلنت جامعة الزقازيق، اليوم السبت، أنها أحرزت تقدمًا 5 مراكز بالترتيب الدولي لمعيار الأداء البحثي بتصنيف "سيماجو الإسباني" لعام 2020.
وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، في بيانٍ له، إن الجامعة احتلت المركز 394 عالميًا ضمن 7026 مؤسسة أكاديمية وبحثية على مستوى العالم، لتصبح بذلك في المركز السابع ضمن 41 جامعة ومؤسسة بحثية مصرية، مشيرًا إلى أن التقدم في الترتيب العالمي نتاج جهد وعمل متواصل للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعة.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد الدرندلي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أن تصنيف "سيماجو" يستخدم 3 معايير؛ هي: الأداء البحثي، ويمثل 50%، والابتكار، ويمثل 30%، والتأثير المجتمعي، والذي يمثل 20% من الوزن النسبي للتصنيف، فيما يعتمد التصنيف في تقاريره على قاعدة بيانات "إسكوبيس".
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