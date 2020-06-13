أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور مع بداية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دينا خالد:
استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه، والكوسة بين 1.5 و5 جنيهات، والفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و 5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و7 جنيهات.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البامية 10 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.
عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.
تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.
برتقال صيفي بين 6 و 9 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 8 و28 جنيها.
البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات.
المشمش بين 5 و10 جنيهات
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