"تنبؤات اليوم".. البيئة: الرياح تتجاوز 12 مترا في الثانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شرق القاهرة، وجيدة على شمال وجنوب وغرب ووسط القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.5 متر في الثانية إلى 10.9 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وجيدة على (شبين الكوم - الزقازيق – بلبيس)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

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وتترواح سرعة الرياح من 1.2 متر في الثانية إلى 8.1 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (بني سويف – المنيا - أسيوط – سوهاج - الأقصر)، وجيدة على (الفيوم – أسوان)، وسيئة على قنا، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.2 متر في الثانية إلى 12.3 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية وجيدة على مرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.9 متر في الثانية إلى 10.2 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (السويس - شمال سيناء – بورسعيد - الإسماعيلية - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل عدا محافظتي السويس وجنوب سيناء.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.8 متر في الثانية إلى 9.3 متر في الثانية.