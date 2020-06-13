النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق سوق السيراميك بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

انتدبت نيابة المرج، خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق سوق السيراميك بالمرج، للوقوف على أسبابه.

وكانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في سوق السيراميك بالمرج.

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بنحو 20 سيارات إطفاء للسيطرة عليه وخزاني مياه, وتمكنت من السيطرة عليه.

والتهمت النيران محتويات المخازن بالكامل وعددًا العشش السكنية التي ساعدت على اشتعال وانتشار النيران بصورة كبيرة.