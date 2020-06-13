إعلان "طوارئ الحرب" في منطقة ببكين بعد ارتفاع إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين، السبت، أن إحدى مناطق العاصمة "في وضع طوارئ الحرب" بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوق بتلك المنطقة.

وصرّح المسؤول بمنطقة فنغتاي، تشو جونواي، بأن اختبارات شملت 517 شخصا بسوق شينفادي الواقع بالمنطقة أظهرت إصابة 45 منهم بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس التاجي المُستجد، بحسب رويترز.

وذكر متحدث باسم المدينة خلال نفس الإفادة أن بكين ستعلق الأحداث الرياضية والسياحة بين الأقاليم على الفور، مضيفا أن كل الإصابات الست المؤكدة في بكين، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق قد زارت السوق.

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وأغلقت السلطات سوق شينفادي، الذي يقع في فنغتاي، مؤقتا بعد العثور على الفيروس على لوح تقطيع لسمك السلمون المستورد، نتيجة لتحقيق في إطار متابعة الوضع الوبائي، وفق رويترز.

وفي وقت سابق، أعلنت كانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها رصدت 11 إصابة مؤكدة و7 حالات لم تظهر عليها أعراض.

وأعلنت اللجنة في بيان أن 5 من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج، وأن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.