بالصور.. قنا تواصل حملات إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

شنت محافظة قنا، حملات إزالة للتعديات بمراكز المحافظة التسعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وأسفرت الحملات عن إزالة 145 حالة تعدي بالبناء، خلال 48 ساعة.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 28 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمراكز فرشوط ونجع حمادي ودشنا والوقف بمساحة 5438 متر مربع.

وكذا جرى إزالة 36 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي نجع حمادى ودشنا بمساحة 17 فدانًا و13 قيراطًا و12 سهمًا، وإزالة 46 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة فدانين و15 قيراطًا و5 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 35 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز "دشنا ونقادة وفرشوط" بمساحة 8899 متر مربع.