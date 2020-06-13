لبنان / 36 جريحًا في مواجهات عنيفة بين الجيش ومحتجين على الأوضاع الإقتصاديّة

أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني اليوم الجمعة، إصابة أكثر من 36 شخصا خلال مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وذكر بيان للجهاز أن مواجهات وقعت بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في محيط ساحتي النور والتل ومصرف لبنان في طرابلس، إحتجاجا على الأوضاع الإقتصادية المتردية، مما أدت إلى إصابة أكثر من 36 شخصا.

وأوضح البيان أنه "من بين المصابين عسكريين إثنين، وتم علاج غالبيتهم ميدانيا، فيما جرى نقل 9 إلى المستشفى".

وقال محتجون لوسائل إعلام محلية الجمعة إنهم "باقون في الطرقات ولا تراجع هذه المرة حتى إحداث تغيير في السلطة الحاكمة التي تعمل على إفقار الشعب".

Advertisements

ووقعت الخميس مواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت وطرابلس شمال البلاد.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء صباح الجمعة في "السراي الحكومي" لمناقشة الأوضاع النقديّة.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وكالات