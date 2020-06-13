أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني اليوم الجمعة، إصابة أكثر من 36 شخصا خلال مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.
وذكر بيان للجهاز أن مواجهات وقعت بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في محيط ساحتي النور والتل ومصرف لبنان في طرابلس، إحتجاجا على الأوضاع الإقتصادية المتردية، مما أدت إلى إصابة أكثر من 36 شخصا.
وأوضح البيان أنه "من بين المصابين عسكريين إثنين، وتم علاج غالبيتهم ميدانيا، فيما جرى نقل 9 إلى المستشفى".
وقال محتجون لوسائل إعلام محلية الجمعة إنهم "باقون في الطرقات ولا تراجع هذه المرة حتى إحداث تغيير في السلطة الحاكمة التي تعمل على إفقار الشعب".
ووقعت الخميس مواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت وطرابلس شمال البلاد.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء صباح الجمعة في "السراي الحكومي" لمناقشة الأوضاع النقديّة.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان / 36 جريحًا في مواجهات عنيفة بين الجيش ومحتجين على الأوضاع الإقتصاديّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.