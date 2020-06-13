أضيئ برج خليفة في دبي، أعلى مبنى على مستوى العالم، أمس الجمعة، بألوان العلم الوطني الروسي، بمناسبة "يوم روسيا".
ونشرت إدارة برج خليفة على حسابها في"تويتر" فيديو المبنى خلال إضاءته بألوان العلم الروسي (الأبيض، ثم الأزرق في الوسط، والأحمر)، وقالت: "نضيء برج خليفة اليوم احتفالا بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسيا يوما مليئا بالسعادة والبهجة!".
وتحتفل روسيا سنويا بيومها الوطني في 12 يونيو منذ عام 1992، بمناسبة ذكرى إعلان سيادة البلاد بشكل مستقل عن الاتحاد السوفيتي في عام 1990.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.