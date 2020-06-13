تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في بلدة بريف دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 170 إصابة، حسبما افادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها . بلدة رأس المعرة بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 170 إصابة، حسبما افادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها .

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