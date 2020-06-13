روسيا تسجل 114 وفاة و8706 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت عن تسجيل 114 وفاة و8706 إصابات جديدة بفيروس بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة لتصبح الحصيلة الإجمالية 520129 إصابة بينها حالة 6829 وفاة، حسبما ذكرت روسيا اليوم في خبر عاجل لها.

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