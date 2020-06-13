بومبيو يعتزم عقد اجتماع بمسؤولين صينيين

أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يعتزم عقد اجتماع بمسؤولين حكوميين صينيين، على خلفية زيادة التوترات بين الدولتين في الأشهر الماضية.
ونقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي أمس الجمعة عن مصدرين مطلعين طلبا عدم الكشف عن اسميهما لكونهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام عن الموضوع، أن الترتيبات جارية سرا لزيارة من المتوقع أن يصل بها بومبيو إلى ولاية هاواي حيثسيعقد اللقاء المزعوم.
ورفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق على هذه الأنباء، فيما لم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب التعليق.
وكان بومبيو وغيره من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وجهوا انتقادات حادة إلى الصين في الأشهر الأخيرة على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، محملين حكومة بكين المسؤولية عنالتستر على الجائحة في مراحلها المبكرة، ما أدى، حسب رأيهم، إلى انتشار الفيروس في العالم على نطاق واسع.
كما انتقد بومبيو بشدة مرارا وتكرارا سياسات الحكومة الصينية في مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى حقوق الإنسان، على خلفية خطط حكومة بكين لتبني تشريع الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
ولفت "بوليتيكو" إلى أن ترامب يتخذ من معارضته للصين أهم ركيزة في حملته الانتخابية الثانية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تتيح للبيت الأبيض تحميل طرف آخر المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
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