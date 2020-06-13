وول ستريت جورنال: البيت الأبيض لا يخشى من موجة ثانية لكورونا

أكد لاري كودلو، المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية لا تشعر بقلق من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تسجيل أن كودلو، وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، قالأمس الجمعة خلال اجتماع افتراضي خاص لعملاء أحد المصارف الاستثمارية: "القصة هي وجود بعض البؤر للفيروس، ويمكن السيطرة عليها".
وذكر مستشار ترمب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في ولايتي كارولينا الجنوبية وأريزونا، مشيراإلى أن هذا الأمر مرتبط بالزيادة الملموسة لعدد الاختبارات وليس بـ"موجة ثانية" للوباء.
وقال: "الخبراء لا يرون أي موجة ثانية. اسمحو لي أن أكرر - ليس هناك أي موجة ثانية".
وحسب جامعة "جونز هوبكنز"، فإن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي الجديد في الولايات المتحدة حتى اليوم تجاوزت مليوني حالة، بينها أكثر من 114 ألف حالة وفاة.
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