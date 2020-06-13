خبير: كورونا قد يخرج عن السيطرة في أمريكا

قال انتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن ارتفاع الإصابات بكورونا الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة، إذا لم توضع نظم لتعقب المخالطين.

وأوضح فوتشي لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات

بعد رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.

وأضاف: "عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات، فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ".

وذكر مسح لوكالة "رويترز"، أن 114 ألف شخص حتى الآن توفوا بفيروس

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كورونا في الولايات المتحدة.

وتشهد نحو 6 ولايات أمريكية ارتفاعا في عدد مرضى الفيروس داخل المستشفيات.

وأعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولينا، أمس الجمعة، عن تسجيل أكبر عدد لمرضى كورونا داخل المستشفيات منذ ظهور الوباء.

وفي وقت سابق، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا، وإجمالي الوفيات 113914 وفاة.