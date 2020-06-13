تسجيل 11458 إصابة و386 حالة وفاة في الهند

سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 11458 مصابا، كما سجلت 386 حالة وفاة.
ووفقا للبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 308993، وبلغ عدد الوفيات منذ بدءتفشي الفيروس 8884 حالة وفاة.
وقالت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، إن 145779 مريضا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، مضيفة أن 154330 شخصا آخر تماثلللشفاء.
وبدأت السلطات الهندية، هذا الأسبوع، المرحلة الأولى من الخروج من وضع العزل الصارم، حيث سمحت في أغلب مناطق البلاد، وبعد أكثر من شهرين من فرض قيود صحية، بفتح مراكز التسوق والمعابد والأماكن الدينية، فضلا عن المطاعم والفنادق، مع الحفاظ على بعض القيود.
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