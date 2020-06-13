بعد حادثة فلويد..ترامب يطالب الشرطة بحظر الضغط على الرقبة

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وأضاف الرئيس الأميركي لقناة فوكس نيوز “لا أحب أسلوب الخنق… (لكن) أحيانا إذا كنت بمفردك وتتشاجر مع أحدهم فالأمر صعب”.

وتابع “أعتقد أنه سيكون أمرا جيدا جدا في العموم أن ينتهي”.

ويريد ترامب أن يرى “قوات أمن رحيمة لكن قوية”، مضيفا “الشدة أحيانا ما تكون أكثر الأمور تعاطفا”.

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وطلب محاور فوكس نيوز، هاريس فوكنر، من ترامب إيضاح معنى تغريدته “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار” التي قال تويتر إن محتواها يمجد العنف، فقال: “عندما يبدأ النهب، فإنه يعني عادة أنه سيكون هناك…حتما سيكون هناك قتل. وهذا أمر سيء”.

ومنعت بعض قوات الشرطة في الولايات المتحدة أسلوب الخنق في تقييد حركة المشتبه بهم منذ اندلاع احتجاجات مناهضة للعنصرية جاءت إثر مقتل جورج فلويد الأميركي من أصل إفريقي على أيدي الشرطة في ولاية مينيسوتا يوم 25 مايو الماضي.

وتوفي جورج فلويد بعد أن ضغط ضابط شرطة بركبته على رقبته بركبته لنحو تسع دقائق. وتم فصل الشرطي، ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الثانية.

وتأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي يسعى أعضاء بالكونغرس للانتهاء من تفاصيل مشروع قانون لإصلاح الشرطة.