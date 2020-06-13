كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت السلطات الصحية في الهند، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 11458 حالة، كما سجلت 386 حالة وفاة.

وأفادت البيانات الرسمية للبيانات، بارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس إلى 308993، وبلغ عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس 8884 حالة وفاة.

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وكانت وزارة الصحة الهندية، قالت إن 145779 مريضا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، مضيفة أن 154330 شخصا آخر تماثل للشفاء.

وبدأت السلطات الهندية، هذا الأسبوع، المرحلة الأولى من الخروج من وضع العزل الصارم، حيث سمحت في أغلب مناطق البلاد، وبعد أكثر من شهرين من فرض قيود صحية، بفتح مراكز التسوق والمعابد والأماكن الدينية، فضلا عن المطاعم والفنادق، مع الحفاظ على بعض القيود.

بالنسبة للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية في العاصمة المالية للهند مومباي الذين يتصارعون مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تشكل بداية الرياح الموسمية السنوية تهديدًا خطيرًا - موجة جديدة من المرضى الذين يعانون من الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات.

حذر خبراء الصحة من أن الوضع في مومباي قد أصبح أقبح بالفعل بسبب نقص الأطباء والمسعفين والرعاية الحرجة. كما يتوقع أن ترتفع حالات الملاريا وحمى الضنك وداء اللولبية النحيفة والتهاب الدماغ في الأشهر المقبلة، كما أوردت وكالة "رويترز".