كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاحتجاجات العالمية تجبر أوروبا على إعادة النظر في ماضيها الاستعماري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مرفأ حجري قديم في مدينة بريستول الإنجليزية، يجتمع الشباب للبحث عن التمثال المشوه لتاجر الرقيق إدوارد كولستون في القرن السابع عشر. وربما فقط، إنهم ينظرون إلى حقبة مرت.

في الأسبوع الماضي انتزع المتظاهرون تمثال كولستون من القاعدة، ودحموه في شوارع مرصوفة بالحصى وألقوا به في المياه نفسها التي وصلت عبرها سفينته قبل مئات السنين، حاملين رجالًا ونساءً وأطفالًا أفقيين مقيده لبيعهم كعبيد في الأمريكتين.

أدى مقتل الشرطة لجورج فلويد في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى اثارة حركة عالمية مناهضة للعنصرية، تجبر الأوروبيين الآن على إعادة النظر في تاريخهم الاستعماري وحتى التشكيك في هوياتهم الوطنية.

سيدافع قلة من الأوروبيين صراحة عن استخدام بلادهم التاريخي للعبودية. ومع ذلك، فإن تحدي الاحتفال بالقادة والتجار الذين استفادوا من العبودية وأهوال الاستعمار تثبت محادثة أقل راحة.