مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان على هداف الكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات مهاجم لاتسيو الإيطالي، شيرو إيموبيلي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعتبر مانشستر يونايتد ثالث الأندية التي يرتبط اسمها بإيموبيلي، من أجل ضمه هذا الصيف، بعد ليفربول ونابولي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فقد جذب تألق المهاجم الدولي الإيطالي أنظار مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير.

ويتصدر إيموبيلي (30 عامًا)، قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدفًا، وبفارق 6 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وسجل إيموبيلي 30 هدفًا في 33 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وارتبط إيموبيلي بالانتقال إلى البريمييرليغ، من بوابة ليفربول، للعمل مجددًا مع مدربه القديم في بوروسيا دورتموند يورغن كلوب.

ويعد نابولي من ضمن المهتمين أيضًا به، حيث يعتبر نادي مسقط رأسه.

ومع اقتراب لاتسيو من التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيكون من الصعب السماح لإيموبيلي بمغادرة العاصمة الإيطالية.