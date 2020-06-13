ليل الجمعة - السبت: 81 مصابا جديدا بكورونا في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 81 شخصًا بفيروس كورونا في البلاد، بين مساء أمس الجمعة، وصباح اليوم، السبت، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر خاصّة.

ووفقًا للصحيفة، يرتفع عدد المصابين الكلّي إلى 18876، بينما يرتفع عدد الإصابات الفعّالة إلى 3257.

في المقابل، انخفض عدد الإصابات الخطيرة إلى 33، منهم 25 يخضعون لأجهزة تنفّس صناعي.

وارتفع عدد المتعافين إلى 15319.

وتأتي الحصيلة الجديدة للمصابين بالفيروس في البلاد، بعد أن قررت الحكومة الإسرائيليّة، أمس، الجمعة، السماح بإقامة أفراح أو إحياء مناسبات في قاعات، وذلك بدءا من بعد غد، الأحد، شريطة تخصيص مساحة مترين مربعين للشخص الواحد وألا يتجاوز عدد المتواجدين في القاعة 250 شخصا، إضافة إلى العاملين في القاعة.

Advertisements

ويحسب قرار الحكومة، على المبادر للفرح إعداد قائمة بالحضور وأرقام هواتفهم. وفي حال تبين أن أحد العاملين أو المدعوين أصيب بعدوى فيروس كورونا، سيكون بإمكان الطبيب اللوائي أو المسؤول عن خدمة الصحة العامة الحصول على القائمة من أجل تنفيذ تحقيق انتشار الوباء ومنع تناقل العدوى

وبموجب قرار الحكومة، فإن على المسؤول عن القاعة مطالبة المبادر إلى المناسبة أن تكون بحوزته قائمة بأرقام هواتف الحضور، والاحتفاظ بها لمدة 20 يوما بعد المناسبة. وفي حال تبين أن أحد العاملين أو المدعوين أصيب بعدوى فيروس كورونا، سيكون بإمكان الطبيب اللوائي أو المسؤول عن خدمة الصحة العامة الحصول على القائمة من أجل تنفيذ تحقيق انتشار الوباء ومنع تناقل العدوى.

وحسب قرار الحكومة، فإن في مناسبات ليست أفراحا، ستجري بموجب التعليمات المقررة سابقا، وبموجبها تجري المناسبة في مكان مفتوح تقام فيه مناسبات عامة، وألا يتجاوز عدد المشاركين المسموح به لحظر التجمهر، أي 50 شخصا.

وسيشكل خرق المسؤول عن القاعة لهذه التعليمات مخالفة جنائية. وتقرر أيضا تمديد سريان أنظمة الطوارئ حتى يوم 21 حزيران/يونيو الحالي. وفي موازاة ذلك، قال بيان مشترك لمكتب رئيس الحكومة ووزارة الصحة، إنه تم إعداد مسودة قانون لتمديد أنظمة الطوارئ لمدة 45 يوما أخرى.

وأعاد البيان تذكير الجمهور بأنه "على الجميع الحرص على تطبيق ثلاث قواعد أساسية: وضع كمامة، ابتعاد عن أشخاص آخرين (مسافة مترين) والحفاظ على النظافة الشخصية".