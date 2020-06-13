القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، استقر على غالبية تشكيلة فريقه التي ستواجه إيبار، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ28 من الدوري.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن زيدان قرر الدفع بـ10 لاعبين بالفعل أمام إيبار، لكن لديه بعض الشكوك حول مركز وحيد في التشكيلة الأساسية.
وأشارت إلى أن زيدان لم يستقر على شريك كريم بنزيمة في الهجوم، فرغم تعافي إيدين هازارد بشكل كامل، لكن زيزو يريد الحذر قبل الدفع به أساسيًا.
وأوضحت الصحيفة أن زيدان يدرك قدرات هازارد جيدًا، وأن النجم البلجيكي يستطيع صناعة الفارق في هجوم الفريق الملكي.
وذكرت أن زيدان سيلجأ إلى رباعي في وسط الملعب يتكون من فيدي فالفيردي وكاسيميرو وتوني كروس وإيسكو.
وقالت الصحيفة إن الأفضلية ستذهب إلى الثنائي غاريث بيل وفينيسيوس جونيور، حال عدم البدء بهازارد.
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يواجه عقدة قبل مواجهة إيبار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.