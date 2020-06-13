زيدان يواجه عقدة قبل مواجهة إيبار!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، استقر على غالبية تشكيلة فريقه التي ستواجه إيبار، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ28 من الدوري.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن زيدان قرر الدفع بـ10 لاعبين بالفعل أمام إيبار، لكن لديه بعض الشكوك حول مركز وحيد في التشكيلة الأساسية.

وأشارت إلى أن زيدان لم يستقر على شريك كريم بنزيمة في الهجوم، فرغم تعافي إيدين هازارد بشكل كامل، لكن زيزو يريد الحذر قبل الدفع به أساسيًا.

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وأوضحت الصحيفة أن زيدان يدرك قدرات هازارد جيدًا، وأن النجم البلجيكي يستطيع صناعة الفارق في هجوم الفريق الملكي.

وذكرت أن زيدان سيلجأ إلى رباعي في وسط الملعب يتكون من فيدي فالفيردي وكاسيميرو وتوني كروس وإيسكو.

وقالت الصحيفة إن الأفضلية ستذهب إلى الثنائي غاريث بيل وفينيسيوس جونيور، حال عدم البدء بهازارد.