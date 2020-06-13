لجنة لأكاديمية الأوسكار لإرشاد صانعي الأفلام للترشح لجوائزها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما التي توزع جوائز "أوسكار"، اليوم الجمعة، عن نيّتها تشكيل مجموعة لتطوير إرشادات لصانعي الأفلام لمساعدتهم في تأهيل أعمالهم للتّرشّح لجوائزها.

وجاء إعلان الأكاديمية عن اللجنة بعد تعرّضها لانتقادات لأنها لم تكرم سوى عدد محدود جدا من الأفلام والمبدعين من غير البيض، وقالت الأكاديميّة إنّ تلك الخطوة وخطوات أخرى تمثل مرحلة جديدة من مساع مدتها خمس سنوات لتعزيز التنوع والشمول.

وقالت المجموعة في بيان إنها ستعمل مع نقابة المنتجين الأميركية على تشكيل فرقة عمل من قادة الصناعة لتطوير "معايير التمثيل والشمول" لتصبح الأعمال مؤهلة لجوائز الأوسكار بحلول 31 تموز/ يوليو والتي "ستشجع ممارسات التوظيف العادلة على الشاشة وخارجها".

ولن تنطبق القواعد على الأفلام التي ستتنافس على جوائز الأوسكار في الحفل المقبل في عام 2021. وزادت الانتقادات للأكاديمية في عام 2015 بوسم أوسكار أبيض، الذي كان انتقادا لحقيقة أن المرشحين في فئات التمثيل كانوا من البيض.

وردت الأكاديمية بمضاعفة عدد النساء والملونين في صفوفها التي لا يتم الانضمام لها سوى بدعوة. ومع ذلك، بحلول عام 2019، كان 32 في المئة فقط من أعضائها البالغ عددهم 8000 تقريبا من النساء و 16 في المئة من الملونين. وسيتم الإعلان عن أعضاء جدد الشهر المقبل.