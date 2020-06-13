الخليل: المستوطنون يعتدون على شاب ويخرّبون ممتلكات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى مستوطنون، ليلة الجمعة - السّبت، على شاب فلسطيني بالضّرب، وحطموا زجاج مركبات فلسطينية في قلب مدينة الخليل.
وذكر شهود عيان أن عددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على الشاب محمد ماهر بدر (25 عاما) في شارع الشهداء، بالبلدة القديمة من الخليل.
وبيّن الشهود أن الشاب أصيب بجروح ورضوض، وجرى تقديم العلاج له ميدانيا.
كما حطم مستوطنون من مستوطنة كريات أربع، زجاج 6 مركبات تعود ملكيتها لعائلة الجعبري، قرب المستوطنة، وفق الشهود.
ويسكن في البلدة القديمة بالخليل نحو 400 مستوطن متطرف في أربع بؤر استيطانية، بحماية 1500 جندي إسرائيلي.
وهُجّر نحو ألف فلسطيني من البلدة نتيجة سياسة التضييق والإذلال والاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين والجيش.
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