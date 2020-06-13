مفوضية حقوق الإنسان تدعو المانحين الدوليين لتقديم الإغاثة الفورية لملايين اليمنيين

السبت 13 يونيو 2020

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المانحين الدوليين إلى تقديم الإغاثة الفورية لمساعدة الملايين من اليمنيين الذين يعانون من تردي الوضع الصحي خاصةً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية التي يبلغ معدل الوفيات فيها أكثر من 20%.



وقالت المفوضية: إن أكثر من 30 برنامجًا من برامج الأمم المتحدة الـ 41 في اليمن، سيتم إغلاقها في الأسابيع المقبلة إذا لم تتوفر أموال إضافية, مبينة أن المستشفيات تعاني من نقص في الأسرة والمعدات الطبية اللازمة.

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وأعرب المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، عن قلق المفوضية البالغ إزاء الأوضاع في اليمن، حيث وصل نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار, والخشية من فقدان عدد لا يُحصى من الأرواح ليس فقط بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بل أيضاً الملاريا والكوليرا وحمى الضنك وأمراض أخرى.

وكرر كولفيل، مخاوف الأمين العام للأمم المتحدة أن اليمن الآن في سباق مع الزمن حيث يحتاج أربعة من كل خمسة يمنيين للمساعدات المنقذة للحياة، أي 24 مليون شخص