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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عن طريق الرضاعة الطبيعية والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
قال خبير بمنظمة الصحة العالمية"الجمعة" إن الأمهات المرضعات لا ينقلن فيروس كورونا المستجد إلى أطفالهن على ما يبدو.
وأضاف أنشو بانرجي وهو كبير مستشاري إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في منظمة الصحة خلال مؤتمر صحفي "لم نتمكن حتى الآن من رصد فيروس حي في لبن الأم".
وتابع "ولهذا لم يتم التحقق من خطر انتقال (الفيروس) من الأم إلى الطفل حتى الآن"
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