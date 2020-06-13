3 إصابات جديدة تستنفر بكين

السبت 13 يونيو 2020

أغلقت بلدية بكين، أمس، سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم، بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وأكّدت بكين إصابة واحدة مصدرها مجهول، تلتها إصابتان، فيما ترجع آخر حالة سُجلت قبل الإصابات الأخيرة إلى منتصف أبريل. وذكرت وسائل إعلام، أن الرجلين، لم يكونا على اتصال بأي شخص من مقاطعة هوبي أو بمسافرين قادمين من الخارج، إلّا أنّ أحدهما مكث فترة قصيرة في تشينغداو بإقليم شاندونغ. وذكرت صحيفة الشعب، أن سوقين في بكين زارهما المصابان، أغلقا أمس لتطهيرهما.