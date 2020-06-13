رئيس أوكرانيا يلغي الاجتماعات بعد إصابة زوجته بكورونا

السبت 13 يونيو 2020

أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي ألغى الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة وأن اتصالاته ستقتصر على دائرة مقربة بعد إصابة زوجته أولينا بفيروس كورونا.



وقال المكتب الصحفي في بيان يوم الجمعة إن "الاجتماعات المباشرة.. مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية".

وكانت أولينا قد أفادت بأن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.

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وكتبت على "فيسبوك": "تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا.. أخبار غير متوقعة.. ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد.. الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما.

وسجلت أوكرانيا 29753 إصابة بكورونا بينها 870 حالة وفاة.