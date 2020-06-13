شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: الصين تزداد قوة على أعتاب أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، الحلف بالاستعداد على نحو أقوى لمواجهة تهديدات الصين.

وقال ستولتنبرج في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "الصين تستثمر بقوة في الأسلحة النووية والصواريخ طويلة المدى، التي يمكن أن تصل إلى أوروبا. يتعين على حلفاء الناتو مواجهة هذا التحدي سويا".

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وأضاف ستولتنبرج: "لا نرى أن دولة في الحلف ستكون مهددة على نحو مباشر"، موضحا في المقابل أن الصين تحاول على نحو متزايد إعاقة حرية الحركة أمام السفن في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي.

وتحدث ستولتنبرج عن "تطورات جادة للغاية"، مطالبا بكين بالالتزام بقواعد التجارة الحرة وحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية، مضيفا أنه رغم التوترات فإن المنطقة ليست مسرحا لعمليات الحلف، وقال: "لا يوجد سبب لإرسال قوات للحلف إلى هناك".

وذكر ستولتنبرج أن صعود الصين غير "توازن القوى العالمي على نحو أساسي"، مضيفا أن الصين تزداد قوة "على أعتاب أوروبا".