شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 132 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ١٣٢٤٠٥ حالات، والوفيات إلى ٢٥٥١ حالة.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت أنه تم تسجيل ٢٧٠٥ حالات إصابة جديدة بالفيروس في إقليم "البنجاب" و٤٦٤ حالة بالعاصمة "إسلام أباد" و٤٠ في إقليم "آزاد جامو وكشمير".
وأضافت القناة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٢٥٥١ حالة، بعد تسجيل ٤٨ حالة وفاة جديدة في إقليم "البنجاب" و١١ بالعاصمة "إسلام أباد" وحالة واحدة في إقليم "آزاد جامو وكشمير".
وظهر (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها إلى أنحاء العالم.
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