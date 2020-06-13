شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات جديدة بكورونا.. موجة ثانية تطرق أبواب أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا، اليوم السبت أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا منذ أواخر مايو أيار، وذلك في مؤشر على أن خطر الوباء ما زال قائما في وقت تخفف فيه البلاد قيود التباعد الاجتماعي.
وسجلت الولاية أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس أثناء الليلة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في أستراليا إلى نحو 7300.
وقالت السلطات المحلية إن الحالة كانت لرجل في العشرينات من عمره وإنه لم يحضر أيا من الاحتجاجات الأخيرة في سيدني.
وكانت هناك حالتان من الحالات الأربع الجديدة لمسافرين موضوعين في الحجر الصحي بالفعل بأحد الفنادق، بينما كانت هناك حالة مرتبطة بإصابة سبق رصدها في مدرسة عامة.
ونجحت أستراليا حتى الآن في كبح تفشي الفيروس إذ أعلنت مناطق كثيرة من البلاد القضاء على المرض بالفعل.
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