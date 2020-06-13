نتائج المسحة الثانية تثبت استمرار إصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا

خضعت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي لمسحة للكشف عن تطور مرض كورونا، وأثبتت نتائج المسحة الثانية أنها ما زالت مصابة بالفيروس.
وخضعت رجاء الجداوي للعلاج بالحقن ببلازما المتعافين، ولكن حتى الآن لا توجد نتائج قوية بخلاف أن حالتها تحسنت وارتفع مستوى الأكسجين بالدم.
وأشار الفريق الطبي إلى أنه بعد إجراء المسحة الجديدة للجداوي حتى إن ثبت سلبيتها لن تخرج من العزل الطبي والمستشفى بل سيتم حجزها لعمل مسحة أخرى بعدها بثلاثة أيام حيث أن سلبية المسحة الواحدة غير كافية ويجب التأكد من سلبية الفيروس وخروجه التام بعمل أكثر من مسحة.
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