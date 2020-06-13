نتائج المسحة الثانية تثبت استمرار إصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا

وأكد الأطباء أن الأمل ما زال موجودا ومن المحتمل عمل مسحة ثالثة بعد ثلاثة أيام وقد تكشف عن سلبية الفيروس، موضحين أن كبر سن الفنانة سبب تجاوبها البطيء مع العلاج، حيث لا تزال الفنانة تحت أجهزة التنفس الصناعي.وخضعت رجاء الجداوي للعلاج بالحقن ببلازما المتعافين، ولكن حتى الآن لا توجد نتائج قوية بخلاف أن حالتها تحسنت وارتفع مستوى الأكسجين بالدم.

وأشار الفريق الطبي إلى أنه بعد إجراء المسحة الجديدة للجداوي حتى إن ثبت سلبيتها لن تخرج من العزل الطبي والمستشفى بل سيتم حجزها لعمل مسحة أخرى بعدها بثلاثة أيام حيث أن سلبية المسحة الواحدة غير كافية ويجب التأكد من سلبية الفيروس وخروجه التام بعمل أكثر من مسحة.

