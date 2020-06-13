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العراق ثالث مستورد للحمضيات من تركيا

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اعلنت تركيا ان العراق يعد ثالث مستورد لحمضياتها خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري.
وقال رئيس المجلس الوطني لمنتجي الحمضيات في تركيا، كمال كاشماز ان "حجم صادرات الحمضيات في الفترة ما بين كانون الأول وايار من العام الجاري بلغت 635 ألف طن ووصلت قيمتها إلى 326 مليون دولار"، مشيرا الى ان "هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 30% عن العام الماضي".

واضاف كاشماز إلى أن "حجم الصادرات إلى البلدان الأوروبية زاد خلال العام الحالي"، مبينًا أن "روسيا تصدر تلك البلدان باستيرادها حمضيات بقيمة 118 مليون و748 آلاف دولار، تلتها أوكرانيا ثم العراق".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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