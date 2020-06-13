العراق ثالث مستورد للحمضيات من تركيا

اعلنت تركيا ان العراق يعد ثالث مستورد لحمضياتها خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري.
وقال رئيس المجلس الوطني لمنتجي الحمضيات في تركيا، كمال كاشماز ان "حجم صادرات الحمضيات في الفترة ما بين كانون الأول وايار من العام الجاري بلغت 635 ألف طن ووصلت قيمتها إلى 326 مليون دولار"، مشيرا الى ان "هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 30% عن العام الماضي".
واضاف كاشماز إلى أن "حجم الصادرات إلى البلدان الأوروبية زاد خلال العام الحالي"، مبينًا أن "روسيا تصدر تلك البلدان باستيرادها حمضيات بقيمة 118 مليون و748 آلاف دولار، تلتها أوكرانيا ثم العراق".
واضاف كاشماز إلى أن "حجم الصادرات إلى البلدان الأوروبية زاد خلال العام الحالي"، مبينًا أن "روسيا تصدر تلك البلدان باستيرادها حمضيات بقيمة 118 مليون و748 آلاف دولار، تلتها أوكرانيا ثم العراق".
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