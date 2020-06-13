دراسة تكشف دور الكمامة في الحد من تفشي كورونا

أجرى باحثون في تكساس وكاليفورنيا، دراسة نشرت نتائجها في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، قارنوا فيها بين معدلات الإصابة بكوفيد-19 في كل من إيطاليا ونيويورك، قبل وبعد فرض ارتداء الكمامات.
ارتداء الكمامة حال دون تسجيل 78 ألف إصابة في إيطاليا خلال الفترة الواقعة بين 6 نيسان و9 ايار، بينما وصل هذا الرقم في مدينة نيويورك إلى 66 ألف، في الفترة الممتدة من 17 نيسان وحتى 9 ايار، وفق الأرقام الواردة في الدراسة.
ولخص الباحثون نتائج دراستهم بالقول: "ارتداء الكمامات في الأماكن العامة يعد من أكثر الوسائل فعالية للحيلولة دون انتقال كورونا بين البشر. وتعد هذه الممارسة ضرورية لوقف تفشي كوفيد-19 إلى جانب تبني التباعد الاجتماعي والحجر الصحي وتتبع الحالات المصابة، لحين التوصل إلى لقاح فعّال يقضي على الوباء"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وحذر الباحثون المشاركين في الدراسة وهم من جامعات "تكساس إي أند أم" و"تكساس" و"كاليفورنيا" و"سان دييغو" و"معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا"، من تجاهل منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لمسألة انتقال الفيروس جوا، وتركيز اهتمامهم على منع انتقال الوباء من خلال التواصل المباشر.
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