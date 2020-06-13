امانة بغداد: رفع الكتل الكونكريتية عن عدة مواقع غربي العاصمة

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن رفع الكتل الكونكريتية عن عدة مواقع غرب العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة بلدية المنصور وبالتنسيق مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة حي الخضراء المحلة 641 بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية وفتح الزقاق 36 ضمن المحلة 639 والزقاق 75 ضمن المحلة 641 ضمن حي الخضراء غرب بغداد".



واضافت الامانة، أن "الملاكات الخدمية باشرت بعد ذلك بحملة تنظيف وتأهيل للمواقع المذكورة والمغلقة لعدة سنوات".

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