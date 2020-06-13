شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عن طريق الرضاعة الطبيعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال خبير بمنظمة الصحة العالمية"الجمعة" إن الأمهات المرضعات لا ينقلن فيروس كورونا المستجد إلى أطفالهن على ما يبدو.

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وأضاف أنشو بانرجي وهو كبير مستشاري إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في منظمة الصحة خلال مؤتمر صحفي "لم نتمكن حتى الآن من رصد فيروس حي في لبن الأم".

وتابع "ولهذا لم يتم التحقق من خطر انتقال (الفيروس) من الأم إلى الطفل حتى الآن"