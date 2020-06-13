شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 إصابات جديدة تستنفر بكين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلقت بلدية بكين، أمس، سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم، بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وأكّدت بكين إصابة واحدة مصدرها مجهول، تلتها إصابتان، فيما ترجع آخر حالة سُجلت قبل الإصابات الأخيرة إلى منتصف أبريل. وذكرت وسائل إعلام، أن الرجلين، لم يكونا على اتصال بأي شخص من مقاطعة هوبي أو بمسافرين قادمين من الخارج، إلّا أنّ أحدهما مكث فترة قصيرة في تشينغداو بإقليم شاندونغ. وذكرت صحيفة الشعب، أن سوقين في بكين زارهما المصابان، أغلقا أمس لتطهيرهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 إصابات جديدة تستنفر بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.