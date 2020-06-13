ترامب: إذا لم افز في الانتخابات سأمضي قدماً وافعل أموراً أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،انه إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر 2020 فإنه سيمضي قدماً ويفعل أموراً أخرى حال تركه البيت الأبيض.



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وأضاف ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز "إن الديمقراطيين يستهدفون استخدام زيادة في التصويت عبر البريد كوسيلة لتزوير الانتخابات الرئاسية".

واشار المرشح الديمقراطي المنافس جو بايدن ،الى إن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قد يغش في الانتخابات ويرفض مغادرة البيت الأبيض..متعهداً بنشر محامين في مراكز الاقتراع على مستوى البلاد لرصد جهود الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

ومع احتدام المنافسة ،يتبادل بايدن وترامب التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على الغش لتحقيق الفوز في الانتخابات