بايدن يهاجم مجدداً الرئيس دونالد ترامب بسبب طريقة إدارته لجائحة «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجم المرشّح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، مجدداً، الرئيس دونالد ترامب بسبب طريقة إدارته لجائحة «كورونا».



مشيراً إلى أن ترامب لا يزال يرفض التعامل مع الفيروس بجدية. وأشار بايدن، إلى أن عدد حالات فيروس «كورونا» تتزايد في أكثر من 20 ولاية، متهماً ترامب بأنّه يحاول تجاهل الواقع. وقال بايدن في بيان: «حتى الآن وبعد الحصيلة التي لا تصدق والتي تكبدها بلدنا بالفعل لا يزال ترامب يرفض التعامل مع الفيروس بجدية».

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في المقابل، ردّت حملة ترامب بالإشارة إلى القيود على السفر من الصين التي فرضها الرئيس قائلة إنها أنقذت أرواحاً لا حصر لها». وقال الناطق باسم الحملة، تيم مرتو: «أجرت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس فحوصات للفيروس، أكثر مما أجرته سائر البلدان الأخرى مجتمعة، بينما يواصل جو بايدن قذف قنابل حزبية غير مجدية من على الهامش».

على صعيد متصل، أصدرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيان إخلاء مسؤولية غير عادي، أبلغت فيه مؤيديها بأنها لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تعرضهم للإصابة بفيروس «كورونا» خلال تجمع لإعادة انتخاب ترامب. وجاء في بيان على صفحة الاشتراك بتجمع في تولسا بولاية أوكلاهوما: «بحضورك التجمع، فإنك وأي ضيف يتحمل طواعية جميع المخاطر المتعلقة بالتعرض للإصابة بمرض كوفيد 19».