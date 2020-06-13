الإمارات تشارك في مؤتمر (اللجنة اليهودية الأمريكية) السنوي في واشنطن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو



ذكرت وسائل إعلام روسية أن دولة الإمارات تعتزم المشاركة في مؤتمر (اللجنة اليهودية الأمريكية) السنوي ممثلة بوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

وقال موقع (روسيا اليوم) الإخباري أن المنظمة اليهودية قالت في تغريدة نشرتها اليوم الجمعة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “يشرفنا أن نرحب بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في قمة AJC الافتراضية عام 2020م!”

وأضافت المنظمة أن قرقاش سيناقش خلال المؤتمر جهود الإمارات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون بين الطوائف في “حوار تاريخي مفتوح”.

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واعتبرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الصهيونية وفقاً للموقع أن قرقاش “يصنع التاريخ” بمشاركته في المؤتمر الذي يبدأ أعماله يوم الأحد القادم ويستمر حتى الخميس..مؤكدة أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيكون أيضاً بين المشاركين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر يتناول قضايا مطروحة على الأجندة اليهودية، ومنها ظاهرة معاداة السامية الآخذة بالاتساع وأمن دولة الكيان الصهيوني والخطة الأمريكية للسلام ودور اليهود في الانتخابات الأمريكية.

وتعد (اللجنة اليهودية الأمريكية) والتي أسست عام 1906 من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وتصف نفسها بأنها “مركز عالمي لتأييد الكيان الصهيوني.