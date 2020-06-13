البعنة: توصية بعد إرسال الطلاب إلى مدرستين وروضات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصت لجنة أولياء الأمور المركزيّة في قرية البعنة، اليوم، السبت، بعدم إرسال الطلاب إلى المدرستين الابتدائيّة "ب" والإعداديّة وروضات وبساتين جمعيّة الإثراء.
وقالت اللجنة إنّ قرارها جاء بعد التشاور مع لجنة أولياء الأمور المحلية والمجلس المحلي وممثلي الهيئات التدريسية.
وعزت اللجنة قرارها إلى "عدم وجود إمكانية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالسرعة المطلوبة التي تضمن إجابات واضحة عن وجود مصابين في المدارس أم لا"، وقالت إنّ قرارها سارٍ حتى يتم استكمال الاجراءات اللازمة من فحوصات طبية تضمن سلامة الطلاب من أي إصابة.
وتطالب اللجنة جميع الهيئات المختصة وخاصة صناديق المرضى بالتسريع في إجراء الفحوصات.
كذلك توصي اللجنة بتجهيز الطلاب من باقي المدارس بأخذ جميع وسائل الحيطة والوقاية عند توجههم للمدارس، وتركّز على ضرورة تواجد طلاب الثانوية المقبلين على امتحانات الدبلوم والبجروت وعدم تغييبهم أبدًا عن اللقاءات المبرمجة لهم حرصًا على تحصيلهم العلمي .
تؤكد اللجنة أنها بالتعاون مع المجلس المحلي والمديرين ستواكب التطورات وتتعامل مع المستجدات عن طريق الجولات الميدانية والاتصالات مع الجهات المختصة حتى تخرج القرية من هذه الحالة.
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