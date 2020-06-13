شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطمئن على عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحياة لا تتوقف، حيث تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى، ويعود الإنسان لحركته دون يأس ولا فتور، في إصرار دائم لصناعة الحياة.

وقال في تدوينة بحسابه على «تويتر» عبر وسم #علمتني_الحياة: «علمتني الحياة أن الحياة لا تتوقف.. تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى وينقضي أمر ليأتي آخر.. كما يتعاقب الليل والنهار تتعاقب الأحداث وتتجدد الحياة ويعود الإنسان دائماً لحركته التي أرادها الله.. لا ييأس ولا يفتر بل ينطلق في إصرار دائم لصناعة الحياة».

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