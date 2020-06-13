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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..تدشين القافلة الطبية لمديريتي حجر وبروم ميفع والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دشنت مؤسستا استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية وصلة للتنمية القافلة الطبية لتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية لمديريتي حجر وبروم ميفع ضمن الحملة الاغاثية للمتضررين من المنخفض المداري، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت.
وفي التدشين ثمن المدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور عبدالله كعيتي الاستجابة السريعة والتدخل العاجل من قبل مؤسستي استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية وصلة للتنمية في دعم قطاع الصحي في المديريات المتضررة من هذه السيول بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية للمراكز الصحية، واضاف الدكتور كعيتي بأن المراكز التي تم التدخل فيها بحاجة ماسة لمثل هذه التدخلات للتخفيف من معاناة المواطنين والمرضى، خصوصاً في هذه المرحلة التي تعاني منها البلاد من انتشار الاؤبه الخطيرة.
من جانبه قال رئيس مؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية شوقي باعظيم إن هذه الحملة جاءت استجابة لدعوة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني للتدخل السريع في اغاثة المناطق المنكوبة المتضررة من المنخفض المداري الذي تعرضت له مديريتي حجر وبروم ميفع، مشيراً الى ان هذه القافلة الطبية تشمل ادوية ومستلزمات طبية وتستهدف اربع مراكز صحية في مديرية حجر ومركزين بمديرية بروم ميفع، واكد بأن هذه الحملة تأتي استمراراً للحملات الاغاثية التي قدمتها مؤسستي استجابة وصلة في المديريتين من خلال تقديم مواد إيوائية وسلل غذائية ولحوم للأسر المتضررة، وشق وتعبيد الطرقات المتضررة من مياه السيول وتوزيع وايتات المياه وإصلاح شبكات المياه للمشاريع في المناطق المنكوبة.
هذا وكان في استقبال القافلة الطبية في مديرية حجر مدير المديرية المحامي انور الشادلي، مطلعاً على الادوية ومستلزمات الطبية المقدمة من مؤسستي صلة واستجابة، فيما استلم مدير الصحة بمديرية بروم ميفع الدكتور حسين العمودي حصة المديرية من هذه التدخلات.
حضر التدشين نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت عوض باحنحن، ومدير البرامج الصحية بمؤسسة صلة للتنمية محمد باهيثم، ومدير البرامج الصحية بمؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية محمد التميمي
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