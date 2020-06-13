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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بالدور المهم الذي تلعبه الإمارات عالميا على الصعيد الإنساني والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الدور المهم الذي تلعبه الإمارات عالميا على الصعيد الإنساني.
وأشاد، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بالدعم الذي قدمته الإمارات للعديد من دول العالم لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع جوتيريس، خلال الاتصال، التعاون المشترك وسبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة ودعم وكالاتها وبرامجها المختلفة.
وأشار إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك خلال الفترة الحالية من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعم الإمارات لكافة الجهود العالمية التي تبذل في هذا الصدد.
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