الصحة الإماراتية تشارك بـ 3 بحوث عن «كوفيد 19» في مؤتمر بمدريد

السبت 13 يونيو 2020

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالامارات في المؤتمر العلمي الذي يقام ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لمكافحة الروماتيزم المعروفة بـ «EULAR»، الذي عقد عن بُعد في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو بمشاركة نخبة من العلماء والأطباء والباحثين من مختلف دول العالم، بدراسة علمية تمحورت حول العلاقة ما بين مرض «كورونا» المستجد (كوفيد 19) ومرض الروماتويد الرثوي، وفقا للبيان.



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إضافة لبحث ثان حول تأثير الأدوية المستخدمة في علاج أمراض الروماتيزم على الخلايا المناعية في الأغشية الزليلية الموجودة في مفاصل المصاب بمرض الروماتويد الرثوي، وبحث ثالث عن علاقة مقياس كتلة الجسم ومكوناته المختلفة بسماكة الأوعية السباتية التي تغذي منطقة الرأس، والتي تدل سماكتها على وجود أمراض الأوعية الدموية وأمراض القلب، كما تدل على فرص الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية في مرضى الروماتويد الرثوي.

وقدم الفريق الإماراتي المشارك بحثاً تفصيلياً عن العلاقة بين المرضين بقيادة الباحثة الدكتورة سعاد هناوي استشاري أول أمراض الروماتيزم في مستشفى الكويت (البراحة سابقاً) التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور محمود ياسين المحاضر في علم الأحياء المجهرية والمناعة في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الطبية، والذي حصل مؤخراً على شهادة الدكتوراه في الطب الجزيئي من جامعة الشارقة.‏