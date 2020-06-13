شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: إصابات كورونا في أمريكا قد تخرج عن السيطرة والان نبدء بالتفاصيل
قال انتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.
وأوضح فوتشي لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.
وأضاف "عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ".
وذكر مسح لرويترز أن 114 ألف شخص حتى الآن توفوا بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وتشهد نحو ست ولايات أمريكية ارتفاعا في عدد المرضى داخل المستشفيات.
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