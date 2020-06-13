الرافدين: استمرار استقبال الموظفين لسحب رواتبهم عن طريق الماستر كارد

أعلن مصرف الرافدين، السبت، استمرار فروعه في بغداد والمحافظات باستقبال الموظفين والمتقاعدين الذين يرومون صرف رواتبهم عن طريق البطاقات الالكترونية، فضلاً عن المستحقات المالية الأخرى. وقال المكتب الإعلامي للمصرف، إن "فروعه ومنذ توجيه خلية الأزمة بالإيعاز للمصارف باستئناف العمل لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين، فتحت أبوابها لإنجاز الأعمال المناطة بها واستقبلت الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الخاصة لصرف مستحقاتهم".



وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المصرف حرص على تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية وبالشكل الذي لا يؤدي إلى وجود تجمعات حفاظا على سلامة المواطنين".

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