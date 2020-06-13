رغم إصابة زوجته.. دستور أوكرانيا يمنع الرئيس من عزل كورونا

ذكر المكتب الرئاسي في كييف، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علق رحلات السفر الرسمية وأنه يحد حاليا من مخالطة الأشخاص الآخرين بعدما ثبتت إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح المكتب الرئاسي في بيان أن الرئيس غير مسموح له بتفويض مهامه الرئاسية لأي فرد آخر بموجب الدستور الأوكراني؛ ولذا لا يمكن أن يدخل عزلا كاملا.

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وسيخضع زيلينسكي /42 عاما/ لفحوصات فيروس كورونا يوميا ولن يتعامل عن قرب إلا مع مساعديه وحرسه الشخصي.

والأربعاء الماضي، واجه الرئيس الأوكراني غرامة تبلغ 1250 دولارا لانتهاكه القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت السطات.

وأظهرت صورة التقطت الأسبوع الماضي زيلينسكي وفريقه وهم يجلسون على مسافة قريبة في مقهي بمدينة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا دون ارتداء كمامات.