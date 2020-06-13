«بسبب إساءة المجلة للكنيسة» .. إحالة رئيس تحرير روزاليوسف للتحقيق ووقف المحرر المسؤول عن الملف القبطي

قررت الهيئة الوطنية في مصر للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، إحالة رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة.

وجاء في إجراء عاجل وقف المحرر المسؤول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظاً على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.