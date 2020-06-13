بعد دعوته لتسليم ثروات الليبيين إلى تركيا .. «سفاح الإفتاء» في ليبيا : لا يجوز شراء البضائع من الإمارات والأردن ومصر

أفتى مفتي ليبيا الصادق الغرياني، بعدم جواز شراء سلع من الإمارات والأردن ومصر، معتبرا أن كل دولار يدفع لتلك الدول بمثابة "رصاصة في صدور أبنائنا".

وقال الغرياني في فتوى نشرتها دار الإفتاء الليبية، عبر صفحتها على "فيسبوك" يوم الجمعة، إنه "لا يجوز شراء سلع من الإمارات أو الأردن أو مصر أو غيرها من الدول التي تعادينا".

وأرجع ذلك إلى أن "التجارة معهم تقوية لهم، وكل دولار ندفعه لهم هو رصاصة في صدور أبنائنا".

Advertisements

تسليم ثروات الليبيين إلى تركيا

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها الغرياني فتاوى غريبة، فقد أطلق في مايو الماضي فتوى تدعو إلى تسليم ثروات الليبيين إلى تركيا، عبر منح أنقرة الأسبقية في عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

وفضح الغرياني المقيم في تركيا في حديث تلفزيوني خطة أنقرة لاستنزاف ثروات الليبيين وأطماعها داخل ليبيا، وذلك من خلال دعم حكومة الوفاق عسكرياً وسياسياً.

يشار إلى أن الغرياني يلعب منذ 2012، دور الذراع الدينية للجماعات المتطرفة في ليبيا، عبر إصدار فتاوى تتوافق مع مصالحها وأهدافها وأجندتها، فارتكبت عدة جرائم عنف استناداً إلى فتاواه، التي طالب خلالها الجماعات الإرهابية، برفع السلاح ومحاربة قوات الجيش الليبي، حتى أصبح أحد أبرز المساهمين في انتشار الفوضى وتعزيز الانقسام في ليبيا.